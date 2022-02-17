Avrupa’da araç kayıtları Ocak ayında düştü

Perşembe, 17 Şubat 2022 17:17:31 (GMT+3) | Brescia

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan verilere göre, Avrupa’da araç kayıtları bu yılın Ocak ayında üst üste yedi ay düşüş göstermiş oldu.

Söz konusu ayda, Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri ve Büyük Britanya’da araç kayıtları yıllık %2,4 düşüşle 822.423 adet seviyesinde yer aldı. ACEA, küresel yarı iletken çip sıkıntısının bölgedeki araç satışlarını olumsuz etkilemeye devam ettiğini vurguladı.

Yalnızca Avrupa Birliği’nde araç kayıtları %6 düşüşle 682.595 adet seviyesinde yer alarak şimdiye kadar Ocak ayında kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında Slovakya ve Romanya gibi Orta Avrupa ülkelerinde yapılan araç kayıtlarında artış gözlenirken, Batı Avrupa’nın tamamında kayıtlar aşağı yönlü hareket etti. İtalya ve Fransa’daki araç kayıtları sırasıyla %19,7 ve %18,6 gerilerken, Almanya ve İspanya’da sırasıyla %8,5 ve %1 artış kaydedildi.