﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avrupa’da araç kayıtları Ocak ayında düştü

Perşembe, 17 Şubat 2022 17:17:31 (GMT+3)   |   Brescia
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan verilere göre, Avrupa’da araç kayıtları bu yılın Ocak ayında üst üste yedi ay düşüş göstermiş oldu.

Söz konusu ayda, Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri ve Büyük Britanya’da araç kayıtları yıllık %2,4 düşüşle 822.423 adet seviyesinde yer aldı. ACEA, küresel yarı iletken çip sıkıntısının bölgedeki araç satışlarını olumsuz etkilemeye devam ettiğini vurguladı.

Yalnızca Avrupa Birliği’nde araç kayıtları %6 düşüşle 682.595 adet seviyesinde yer alarak şimdiye kadar Ocak ayında kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında Slovakya ve Romanya gibi Orta Avrupa ülkelerinde yapılan araç kayıtlarında artış gözlenirken, Batı Avrupa’nın tamamında kayıtlar aşağı yönlü hareket etti. İtalya ve Fransa’daki araç kayıtları sırasıyla %19,7 ve %18,6 gerilerken, Almanya ve İspanya’da sırasıyla %8,5 ve %1 artış kaydedildi.


Etiketler: otomotiv  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

03 Şub

SSAB’ın kârı üretime verilen ara nedeniyle birinci çeyrekte düşecek

Son Tarihli İlgili Haberler

02 Şub

Duferco’nun yeni profil haddehanesi 2023 yılında faaliyete başlayacak

Son Tarihli İlgili Haberler

28 Oca

ArcelorMittal Avrupa’nın kuzeyinde sıcak sac fiyatlarını yükseltti

Son Tarihli İlgili Haberler

25 Oca

EUROFER Severstal’dan ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisi oranının artırılmasını talep etti

Son Tarihli İlgili Haberler

20 Oca

İtalya’nın ham çelik üretimi 2021 yılında %19,8 arttı