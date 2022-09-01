Avrupa Yatırım Bankası Tapojarvi’nin İtalya’daki tesis yatırımına finansman sağlayacak

Perşembe, 01 Eylül 2022 15:09:30 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Finlandiya merkezli Tapojarvi’nin İtalya’nın Umbria kentindeki yenilikçi bir cüruf işleme ve değerlendirme tesisine yapacağı yatırımı karşılamak için 18 milyon € finansman sağlayacağını açıkladı.

Proje, cürufu değerli yan ürünlere dönüştürmek ve atık depolamayı azaltmak için ilk deneme üretimi ve hızlandırma aşamalarını kapsayacak. Bu da ileri üretim teknolojilerini yaygınlaştırarak özellikle inşaat sektöründe kullanılmak üzere yenilikçi geri dönüştürülmüş ürünlerin piyasaya sürülmesini ve doğal kaynaklar ile hammadde tüketiminin azaltılmasını sağlayacak. Dolayısıyla proje paslanmaz çelik üretiminin çevresel etkisini azaltan döngüsel bir ekonomiye geçişi teşvik ediyor.

Ayrıca proje Tapojarvi’nin rekabet gücünü artıracak ve AB ortalamasından daha yüksek işsizlik oranına sahip bir bölge olan Umbria’da istihdamı artıracak. Projenin uygulama aşamasında 500’den fazla kişilik istihdam yaratılacağı tahmin ediliyor.