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Avrupa ticari araç kayıtları Ocak-Şubat döneminde %3,3 düştü

Çarşamba, 24 Mart 2021 14:08:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, bu yılın Şubat ayında AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık bazda %1,2 artarak 156.444 adet oldu.

Şubat ayında, %10,1 artış kaydeden İtalya dışında, Avrupa’nın batısındaki tüm büyük pazarlarda düşüş kaydedildi.

Bu yılın ilk iki ayında ise, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık %3,3 düşüşle 297.651 adet olarak kaydedildi. Bu dönemde yeni ticari araç kayıtlarında %22 ile İspanya, %9,6 ile Almanya ve %0,2 ile Fransa’da düşüş kaydedilirken, %1,9 ile sadece İtalya’da artış kaydedildi.


Etiketler: otomotiv  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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