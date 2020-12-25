Avrupa ticari araç kayıtları Ocak-Kasım döneminde %20,3 düştü

Cuma, 25 Aralık 2020 14:44:42 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, bu yılın Kasım ayında AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık bazda %0,1 artarak 167.315 adet oldu.

Kasım ayında, AB’nin büyük piyasalarında yeni ticari araç kayıtları değişik sonuçlar gösterdi. İtalya’da %11,7 ve Almanya’da %4,3 artış kaydedilirken, İspanya’da %7 ve Fransa’da %3,1 oranında düşüş kaydedildi.

Bu yılın ilk 11 ayında ise, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları önceki aylarda kaydedilen düşüşler nedeniyle yıllık %20,3 düşüşle 1,5 milyon adet olarak kaydedildi. Bu dönemde yeni ticari araç kayıtlarında en büyük düşüşler %28,4 ile İspanya, %18,4 ile Fransa, %16,3 ile Almanya ve %15,6 ile İtalya’da kaydedildi.