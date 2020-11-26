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Avrupa ticari araç kayıtları Ocak-Ekim döneminde %22,2 düştü

Perşembe, 26 Kasım 2020 12:23:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, bu yılın Ekim ayında AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık bazda %1,2 düşerek 172.743 adet oldu.

Ekim ayında, AB’nin büyük piyasalarında yeni ticari araç kayıtları değişik sonuçlar gösterdi. Almanya’da %9,4 ve İtalya’da %7,4 artış kaydedilirken, İspanya’da %8,3 ve Fransa’da %4,5 oranında düşüş kaydedildi.    

Bu yılın ilk 10 ayında ise, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları önceki aylarda kaydedilen düşüşler nedeniyle yıllık %22,2 düşüşle 1,4 milyon adet olarak kaydedildi. Bu dönemde yeni ticari araç kayıtlarında en büyük düşüşler %30,4 ile İspanya, %19,8 ile Fransa, %18,4 ile Almanya ve İtalya’da kaydedildi.


Etiketler: Avrupa Birliği  otomotiv  |  benzer haberler »


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