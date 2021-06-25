Avrupa Parlamentosu AB iklim yasasını destekliyor

Cuma, 25 Haziran 2021 12:07:29 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Yeşil Anlaşması’nın 2050 yılına kadar AB’nin karbon ve sera gazı salımını azaltmaya yönelik siyasi taahhüdünü bağlayıcı bir yükümlülüğe dönüştürmek için Nisan ayında üye ülkelerle gayri resmi olarak kabul edilen AB iklim yasası lehinde oy kullandı.

Yeni AB İklim Yasası, AB’nin 2030 yılına kadar sera gazı salımını azaltma hedefini %40 seviyesinden en az %55’e yükseltiyor. Ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun yakında yapacağı sera gazı salımını düzenlemeye yönelik arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği ve ormancılık yasasına ilişkin önerisi, AB'nin ormanlık alan gibi karbon emilimi kapasitelerini artırarak hedefi %57’ye çıkaracak.

Parlamentoya göre komisyon, Paris Anlaşması’nda öngörülen 2023 yılındaki ilk küresel incelemeden en geç altı ay sonra 2040 hedefi için bir teklif sunacak.

Anlaşmanın kısa süre içinde AB Konseyi tarafından onaylanması ve onaydan 20 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Öte yandan komisyon, AB’nin daha iddialı 2030 hedefine ulaşabilmesi için 14 Temmuz 2021 tarihinde bir dizi öneri sunmayı planlıyor.