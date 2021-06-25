﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avrupa Parlamentosu AB iklim yasasını destekliyor

Cuma, 25 Haziran 2021 12:07:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Yeşil Anlaşması’nın 2050 yılına kadar AB’nin karbon ve sera gazı salımını azaltmaya yönelik siyasi taahhüdünü bağlayıcı bir yükümlülüğe dönüştürmek için Nisan ayında üye ülkelerle gayri resmi olarak kabul edilen AB iklim yasası lehinde oy kullandı.

Yeni AB İklim Yasası, AB’nin 2030 yılına kadar sera gazı salımını azaltma hedefini %40 seviyesinden en az %55’e yükseltiyor. Ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun yakında yapacağı sera gazı salımını düzenlemeye yönelik arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği ve ormancılık yasasına ilişkin önerisi, AB'nin ormanlık alan gibi karbon emilimi kapasitelerini artırarak hedefi %57’ye çıkaracak.

Parlamentoya göre komisyon, Paris Anlaşması’nda öngörülen 2023 yılındaki ilk küresel incelemeden en geç altı ay sonra 2040 hedefi için bir teklif sunacak.

Anlaşmanın kısa süre içinde AB Konseyi tarafından onaylanması ve onaydan 20 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Öte yandan komisyon, AB’nin daha iddialı 2030 hedefine ulaşabilmesi için 14 Temmuz 2021 tarihinde bir dizi öneri sunmayı planlıyor.


Etiketler: Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

25  Haz

Thyssenkrupp çelik birimini bir rakiple birleştirme fikrine açık
23  Haz

Türk yatırımcı Liepajas Metalurgs’da üretimi yeniden başlatacak
23  Haz

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Mayıs döneminde %14,8 arttı
18  Haz

LKAB, İsveçli Bergteamet AB’nin çoğunluk hissesini alacak
17  Haz

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Nisan ayında %2,2 düştü