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Avrupa Komisyonu Rusya’ya yönelik beşinci yaptırım paketini önerdi

Çarşamba, 06 Nisan 2022 15:56:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın yalnızca Ukrayna birliklerine değil, aynı zamanda sivil nüfusa da saldırması nedeniyle komisyonun Rusya’ya karşı uygulamak üzere beşinci yaptırım paketini önerdiğini açıkladı. Komisyon başkanı bu kritik noktada Putin ve Rus hükümeti üzerinde azami baskının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Beşinci yaptırım paketi önerisine göre AB, Rusya’dan yıllık 4 milyar € değerindeki kömür ithalatını yasaklayarak Rusya’nın önemli bir gelir kaynağını daha kesecek. Rusya bankacılık sektörünün %23’ünü oluşturan dört bankaya tam işlem yasağı getirilerek Rusya’nın finansal sistemi daha da zayıflatılacak. Rus gemilerinin AB limanlarına girmesi yasaklanacak. Ayrıca AB, Rus ve Belarus kara yolu taşımacılığı operatörleri için de bir yasak önerecek. Bu yasak, Rusya sektörünün temel malları alma seçeneklerini büyük ölçüde sınırlayacak. Rusya’nın ahşaptan çimentoya, deniz ürünlerinden liköre kadar olan ürünlerdeki para akışını kesmek için 5,5 milyar € değerinde özel yeni ithalat yasakları uygulanacak. Rus şirketlerinin AB’nin üye devletlerinde kamu alımı katılımına ilişkin genel bir yasak getirilecek.

Son olarak Avrupa Komisyonu kişilere yönelik de daha fazla yaptırım uygulanmasını öneriyor. Komisyon petrol ithalatı da dahil olmak üzere ek yaptırımlar üzerinde de çalışmalar yapıyor.


Etiketler: Avrupa Birliği 

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