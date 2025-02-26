Avrupa Komisyonu sektör temsilcileriyle çelik sanayinin geleceğini ele alacak

Avrupa Komisyonu, artan enerji maliyetleri, hammaddeye erişim sıkıntıları, haksız küresel rekabet ve ABD’nin yeni vergileri gibi zorluklar karşısında Avrupa çelik sektörünün gidişatını belirlemek amacıyla çelik sektörü temsilcileriyle görüşecek.

Avrupa çelik sektörünün rekabet gücünü artırmak, temiz geçişi, karbondan arındırmayı ve elektrifikasyonu yönlendirmek ve adil ticaret ortamını oluşturmak üzerine yapılacak tartışmalar, söz konusu görüşmenin başlıca odak noktaları arasında yer alıyor. Ayrıca gelecekte karşılaşılabilecek zorluklar karşısında ortak biz çözüm bulunması için Komisyon Başkan Yardımcısı Stéphane Séjourné, ilkbahar aylarında yürürlüğe girmek üzere özel bir Çelik ve Metal Eylem Planı geliştirmekle görevlendirildi.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, “Çelik sektörü, Avrupa piyasasının başlıca sektörü. Aynı zamanda bu sektör, iklim değişikliğiyle mücadelemiz açısından son derece önemli. Söz konusu görüşmeler, sektörün temiz endüstriyel geçişte zorluklarla başa çıkmak için somut bir Eylem Planı geliştirilmesine yardımcı olacak. Avrupa çelik sektörünün uzun vadede hem rekabetçi hem de sürdürülebilir olması için elimizden geleni yapıyoruz,” şeklinde konuştu.