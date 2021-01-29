Avrupa Komisyonu Ilva’nın ArcelorMittal ve İtalya hükümetinin ortak kontrolünde olmasını onayladı

Cuma, 29 Ocak 2021 17:22:21 (GMT+3) | Brescia

Avrupa Komisyonu, AM InvestCo Italy’nin (önceki Ilva) ortak kontrolünün ArcelorMittal ve İtalya’nın devlete ait şirketi Invitalia tarafından satın alınmasını onayladı. Yapılan açıklamada komisyon, bunun “Avrupa Ekonomik Bölgesi’ndeki şirketlerin faaliyetleri arasında dikey bağlantılar olması ve birbiriyle aynı olmaması sayesinde rekabetçilik açısından problem yaratmayacağını” ifade etti.

Geçtiğimiz Aralık ayındaki imzalanan anlaşma kapsamında, İtalya hükümeti 400 milyon € yatırımla Ilva’nın %50 hissesini alacak. 2022 itibarıyla başlayacak ikinci fazda, Invitalia şirkete 680 milyon € yatırım yaparken, hissesi %60’a yükselecek. Arcelormittal ise 70 milyon € yatırımla %40 hisseye sahip olacak.

Yerel sendika Fiom-CGIL’den yapılan yorumda, “Bu noktada, diyalog sürecini engelleyecek ya da yavaşlatacak hiçbir şey kalmadı. Artık, tüm tesislerin yeniden faaliyete girmesi için gereken yatırımları ertelemeyi haklı çıkarabilecek bir sebep yok,” ifadelerine yer verildi.