﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avrupa Komisyonu Almanya’nın yoğun enerji tüketen şirketleri destekleme planını onayladı

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 15:25:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle AB ekonomisi ciddi bir sıkıntı yaşadığından sanayi sektörlerinde yoğun enerji tüketen şirketleri desteklemek için Almanya’nın 5 milyar €’luk planını onayladığını açıkladı.

Yoğun enerji tüketen şirketler mevcut jeopolitik krizden ve buna bağlı olarak enerji fiyatlarında görülen artıştan önemli ölçüde etkilendi. Söz konusu planla Almanya artan girdi maliyetlerinin şirketler üzerindeki etkisinin azaltılmasını ve bu zorlu şartlarda şirketlerin faaliyetlerinin desteklenmesini sağlayacak.

Önlem karbon kaçağı riski taşıyan şirketleri de içerecek.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Dillinger Almanya’da bulunan He Dreiht deniz üstü rüzgar santraline kazıklı temel tedarik edecek

20 Haz | Çelik Haberler

Alman otomobil üreticileri Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın yol açtığı parça sıkıntısından etkileniyor

30 Mar | Çelik Haberler

Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği: Avrupalı ​​çelik geri dönüşümcüleri enerji ve hammadde fiyatlarındaki artıştan ...

16 Mar | Çelik Haberler

Bosch Reutlingen’de yarı iletken çip üretim tesislerine yatırım yapacak

23 Şub | Çelik Haberler

Opel Eisenach tesisindeki otomobil üretimini geçici olarak durduracak

04 Eki | Çelik Haberler

Thyssenkrupp’un Homburg tesisindeki yeni dövme hattı üretime başladı

24 Eyl | Çelik Haberler

Thyssenkrupp, Bochum tesisi için silisli şerit tavlama ve yalıtım hattı sipariş etti

24 Ağu | Çelik Haberler

Salzgitter çevreye zararsız çelik şerit üretecek

20 Ağu | Çelik Haberler

Salzgitter DRI tesisi inşa edecek

25 Haz | Çelik Haberler

Almanya’nın sanayi üretimi ekimde aylık %1,7 düştü

13 Ara | Çelik Haberler