Avrupa Komisyonu Almanya’nın yoğun enerji tüketen şirketleri destekleme planını onayladı

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 15:25:46 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle AB ekonomisi ciddi bir sıkıntı yaşadığından sanayi sektörlerinde yoğun enerji tüketen şirketleri desteklemek için Almanya’nın 5 milyar €’luk planını onayladığını açıkladı.

Yoğun enerji tüketen şirketler mevcut jeopolitik krizden ve buna bağlı olarak enerji fiyatlarında görülen artıştan önemli ölçüde etkilendi. Söz konusu planla Almanya artan girdi maliyetlerinin şirketler üzerindeki etkisinin azaltılmasını ve bu zorlu şartlarda şirketlerin faaliyetlerinin desteklenmesini sağlayacak.

Önlem karbon kaçağı riski taşıyan şirketleri de içerecek.