Avrupa Komisyonu, Acciai Speciali Terni’nin Arvedi’ye satılmasını onayladı

Perşembe, 16 Aralık 2021 15:27:17 (GMT+3) | Brescia

Avrupa Komisyonu, Almanya merkezli ThyssenKrupp’un İtalya merkezli paslanmaz çelik birimi Acciai Speciali Terni’yi (AST) İtalyan şirket Arvedi’ye satmasını onayladı. Satışın önümüzdeki ayın sonunda tamamlanması bekleniyor. Arvedi, Thyssenkrupp Stainless GmbH ve Thyssenkrupp Stainless Türkiye’yi de satın aldı.

AB Rekabet Kurumu, Eylül ayında resmi olarak açıklanan alımın rekabet açısından endişe yaratmadığına karar verdi ve alımın ardından ilgili pazarlarda yeterli sayıda alternatif oyuncunun kalacağını ifade etti. İlgili tarafların 31 Ocak 2022 tarihine kadar alımı gerçekleştirmesi bekleniyor.

AST’nin bulunduğu yer olan Terni’nin Belediye Başkanı Leonard Latini, “Avrupa Komisyonu’nun söz konusu alımı onaylamasına sevindim. Prosedürün bu aşamasının tamamlanması alımın son gelişmelerine yönelik iyimser olmamızı sağlıyor,” şeklinde yorum yaptı.