﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avrupa Komisyonu, Acciai Speciali Terni’nin Arvedi’ye satılmasını onayladı

Perşembe, 16 Aralık 2021 15:27:17 (GMT+3)   |   Brescia
       

Avrupa Komisyonu, Almanya merkezli ThyssenKrupp’un İtalya merkezli paslanmaz çelik birimi Acciai Speciali Terni’yi (AST) İtalyan şirket Arvedi’ye satmasını onayladı. Satışın önümüzdeki ayın sonunda tamamlanması bekleniyor. Arvedi, Thyssenkrupp Stainless GmbH ve Thyssenkrupp Stainless Türkiye’yi de satın aldı.

AB Rekabet Kurumu, Eylül ayında resmi olarak açıklanan alımın rekabet açısından endişe yaratmadığına karar verdi ve alımın ardından ilgili pazarlarda yeterli sayıda alternatif oyuncunun kalacağını ifade etti. İlgili tarafların 31 Ocak 2022 tarihine kadar alımı gerçekleştirmesi bekleniyor.

AST’nin bulunduğu yer olan Terni’nin Belediye Başkanı Leonard Latini, “Avrupa Komisyonu’nun söz konusu alımı onaylamasına sevindim. Prosedürün bu aşamasının tamamlanması alımın son gelişmelerine yönelik iyimser olmamızı sağlıyor,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: İtalya  Avrupa Birliği  devralım  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

14 Ara

Acciaierie d’Italia 2025 yılına kadar 8 milyon mt ham çelik üretecek
01 Ara

ThyssenKrupp altyapı biriminin satışını tamamladı
01 Ara

Acciaierie d’Italia 4 No’lu yüksek fırınında üretimi durdurdu
19 Kas

AB Acciai Speciali Terni’nin Arvedi’ye devrine ilişkin kararını 22 Aralık’a kadar açıklayacak
17 Kas

İtalya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %4,2 arttı