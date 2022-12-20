Avrupa gaz fiyatlarına sınırlama getirilmesi üzerinde anlaşmaya vardı

Salı, 20 Aralık 2022 15:05:52 (GMT+3) | İstanbul

AB enerji bakanları “vatandaşları enerji fiyatlarındaki ani artışlardan korumak için” gaz fiyatlarına megavat saat başına 180€ sınırlama getirdi.

15 Şubat’ta yürürlüğe girecek düzenleme, AB’de doğal gazda meydana gelen ve piyasa fiyatlarını yansıtmayan aşırı fiyat artışlarını sınırlarken, enerji arzını garanti altına almayı ve mali piyasalarda istikrarı sağlamayı amaçlıyor.

Söz konusu tavan fiyat uygulaması, TTF’de işlem gören vadeli doğal gaz fiyatları arka arkaya üç iş günü megavat saat başına 180€’yu geçer ya da LNG referans fiyatının en az 35€ üzerinde kalırsa devreye girecek.

Megavat saat başına 180€ olarak uygulanacak tavan fiyat, daha önce 275€ olarak önerilen tavan fiyatın çok altında kaldı.