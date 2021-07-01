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Avro bölgesinde üretimdeki büyüme oranı Haziran ayında yüksek seviyelerde yer aldı

Perşembe, 01 Temmuz 2021 15:10:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Mayıs ayında kaydedilen 63,1 puana ve tahmin edilen seviye olan 63,1 puana kıyasla artarak Haziran ayında 63,4 puan seviyesinde kaydedildi.

Avro bölgesinde üretim Haziran ayında, bir önceki aya kıyasla hafifçe artarak, bu yılın başlarında kaydedilen seviyelere yaklaştı. Üretim, özellikle Almanya ve Hollanda’da güçlü bir artış kaydetmeye devam etti. Yeni siparişlerde, şimdiye kadarki en hızlı üçüncü artışın kaydedilmesiyle birlikte talepte görülen olumlu gelişmeler, üretimin güçlü bir şekilde büyümesinde etkili oldu. Söz konusu ayda, yeni ihracat siparişlerinin yeniden sertçe artmasıyla birlikte sektörün büyümesi, büyük artışlar göstermeyi sürdürdü.

IHS Markit’in Baş Ekonomisti Chris Williamson, “Kapasite ve ulaşım kısıtlamalarının, girdi bulunabilirliğini kısıtlamasına bağlı olarak sektördeki fiyatları daha önce hiç tanık olmadığımız bir şekilde yükseltmesinin sonucunda talepte yakın zaman önce görülen hızlı artış, alıcı piyasasının oluşmasına yol açtı. İmalatçılar, başlıca girdileri yeterli oranlarda temin edebilmek için daha yüksek fiyat seviyelerini ödemeye istekli,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Avrupa Birliği  imalat  |  benzer haberler »


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