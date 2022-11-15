Avro bölgesinde sanayi üretimi Eylül ayında aylık %0,9 yükseldi

Salı, 15 Kasım 2022 11:03:11 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla hem avro bölgesinde hem de AB-27 ülkelerinde %0,9 artış kaydetti.

Sanayi üretimi bu yılın Ağustos ayında avro bölgesinde aylık %2 ve AB-27 bölgesinde %1,5 artmıştı. Söz konusu ayda sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %4,9 ve AB-27 ülkelerinde %5,7 yükseldi.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,9 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,6 düşerken, sermaye mallarının üretimi ise avro bölgesinde %1,5 ve AB-27 ülkelerinde %1,7 yükseldi. Eylül ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %3,6 ve AB-27 ülkelerinde aylık %3,1 arttı. Ara malların üretimi ise Ağustos ayına kıyasla avro bölgesinde aylık %0,9 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,6 düşerken, enerji üretimi avro bölgesinde aylık %1,1 ve AB-27 ülkelerinde aylık %2 azaldı.

Eylül ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %11,9 ile İrlanda, %7,1 ile Belçika ve %1,6 ile Macaristan ve Hollanda’da kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %13,5 ve AB-27 bölgesinde %14,3 arttı. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %3,6 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %1,8 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %2,1 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %1,4 düştü. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %5,7 ve AB-27 ülkelerinde %8,4 artış gösterirken, enerji üretimi avro bölgesinde %3 ve AB-27 ülkelerinde %2,8 azaldı.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %31 ile İrlanda, %19 ile Danimarka ve %14,2 ile Malta’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %7,5 ile Estonya, %3,7 ile Letonya ve %1,9 ile Slovakya’da görüldü.