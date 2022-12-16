Avro bölgesinde sanayi üretimi Ekim ayında aylık %2 azaldı

Cuma, 16 Aralık 2022 12:01:51 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %2, AB-27 ülkelerinde %1,9 düşüş kaydetti.

Sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında avro bölgesinde aylık %0,8 ve AB-27 bölgesinde %0,7 artmıştı. Söz konusu ayda sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %3,4 ve AB-27 ülkelerinde %3,7 yükseldi.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,9 ve AB-27 ülkelerinde aylık %1,5 düşerken, sermaye mallarının üretimi ise hem avro bölgesinde hem de % AB-27 ülkelerinde %0,6 azaldı. Ekim ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,3 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,2 arttı. Ara malların üretimi ise Eylül ayına kıyasla avro bölgesinde aylık %1,3 ve AB-27 ülkelerinde aylık %1,2 düşerken, enerji üretimi avro bölgesinde aylık %3,9 ve AB-27 ülkelerinde aylık %3,5 azaldı.

Ekim ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %1,3 ile Slovakya, %1,1 ile Litvanya, %0,5 ile Yunanistan ve %0,2 ile Avusturya’da kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %9,2 ve AB-27 bölgesinde %9,9 arttı. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %0,1 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %0,8 düşüş gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %2,9 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %2,5 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %10,5 ve AB-27 ülkelerinde %11,4 artış gösterirken, enerji üretimi avro bölgesinde %8,7 ve AB-27 ülkelerinde %9 azaldı.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %53,2 ile İrlanda, %10,7 ile Danimarka ve %7,2 ile Malta’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %5,8 ile Estonya, %3,8 ile Lüksemburg ve %2,8 ile Belçika’da görüldü.