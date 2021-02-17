Avro bölgesinde sanayi üretimi Aralık ayında %1,6 düştü

Çarşamba, 17 Şubat 2021 15:06:44 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılının Aralık ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi Kasım ayına kıyasla avro bölgesinde %1,6 ve AB-27 ülkelerinde %1,2 düşüş kaydetti. Kasım ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre avro bölgesinde %2,6 ve AB-27 bölgesinde %2,3 artış göstermişti. Bununla birlikte, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi 2019 yılı Aralık ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %0,8 ve AB-27 bölgesinde %0,4 düştü.

Aralık ayında, bir önceki aya kıyasla, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,8 ve AB-27 ülkelerinde aylık %1,5 artarken, sermaye mallarının üretimi ise bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %3,1 ve AB-27 ülkelerinde %2,8 düşüş gösterdi. Aynı ayda, dayanıksız tüketici mallarının üretimi aylık bazda avro bölgesinde %0,6 ve AB-27 ülkelerinde %0,1 düşüş kaydetti. Aralık ayında, ara malların üretimi bir önceki aya göre avro bölgesinde %1 ve AB-27 ülkelerinde %0,9 artarken, enerji üretimi de avro bölgesinde aylık %1,4 ve AB-27 ülkelerinde aylık %1 artış gösterdi.

Aralık ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık düşüşler %2,5 ile Macaristan, %1,9 ile Belçika ve %0,9 ile Finlandiya’da kaydedilirken, en büyük aylık artışlar %2,4 ile Danimarka, %1,8 ile Portekiz, %1,6 ile Estonya ve Lüksemburg’da görüldü.

2019 yılının aynı ayıyla karşılaştırıldığında, geçtiğimiz yıl Aralık ayında sermaye malları üretimi avro bölgesinde yıllık %3,1 ve AB-27 bölgesinde %2,8 düşüş kaydetti. Aynı ayda, dayanıklı tüketici mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %1,4 ve AB-27 bölgesinde yıllık %4,2 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesi için yıllık bazda %4,1 ve AB-27 bölgesi için %4,4 artış kaydetti. Söz konusu ayda, dayanıksız tüketici malları üretimi avro bölgesinde yıllık bazda %3,9 ve AB-27'de %3,1 düşerken, enerji üretimi avro bölgesinde %1,9 ve AB-27 bölgesinde %2,5 düşüş gösterdi.

Aralık ayında üye ülkeler arasında en yüksek oranlı yıllık artışlar %6,8 ile Slovakya, %6,1 ile Polonya ve %4,7 ile Letonya’da görülürken, en yüksek oranlı yıllık düşüşler %4,6 ile Belçika, %4,3 ile Malta ve Portekiz kaydedildi.