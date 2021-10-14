Avro bölgesinde sanayi üretimi Ağustos ayında %1,6 düştü

Perşembe, 14 Ekim 2021 12:16:01 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla avro bölgesinde %1,6 ve AB-27 ülkelerinde %1,5 düşüş kaydetti.

Sanayi üretimi bu yılın Temmuz ayında avro bölgesinde aylık %1,4 ve AB-27 bölgesinde %1,2 artmıştı. Bu yıl Ağustos ayında sanayi üretimi 2020 yılının Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde yıllık %5,1 ve AB-27 ülkelerinde %5,3 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %3,4 ve AB-27 ülkelerinde aylık %2,9 düşüş gösterirken, sermaye mallarının üretimi ise bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %3,9 ve AB-27 ülkelerinde %4 düşüş gösterdi. Aynı ayda, dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,8 düştü ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,3 arttı. Ağustos ayında, ara malların üretimi Temmuz ayına kıyasla avro bölgesinde %1,5 ve AB-27 ülkelerinde %1,4 artarken, enerji üretimi de avro bölgesinde aylık %0,5 arttı ve AB-27 ülkelerinde değişim göstermedi.

Ağustos ayında, verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %3,5 ile Danimarka, %2,9 ile Litvanya ve %2,1 ile Lüksemburg’da kaydedilirken, en büyük aylık düşüşler %6,3 ile Malta, %4,1 ile Almanya ve Estonya ve %3,8 ile Slovakya’da gözlendi.

2020 yılının Ağustos ayıyla karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi bu yılın Ağustos ayında avro bölgesinde %2,8 ve AB-27 bölgesinde yıllık %2,4 arttı. Aynı ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %1,9 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %0,8 düşüş gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %6,6 ve AB-27 ülkelerinde %7,1 artış kaydetti. Söz konusu ayda, dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %11,6 ve AB-27 ülkelerinde %10,9 artarken, enerji üretimi avro bölgesinde yıllık %0,6 düşüş ve AB-27 ülkelerinde %1 artış gösterdi.

Ağustos ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %29,9 ile Belçika, %22,1 ile İrlanda ve %15,4 ile Litvanya’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşle %7,2 ile Portekiz, %4,2 ile Malta ve %1,4 ile Çek Cumhuriyeti’nde görüldü.