Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Şubat ayında %2,1 düştü

Çarşamba, 21 Nisan 2021 11:39:10 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) Ocak ayına göre %1,6 ve önceki yılın Şubat ayına göre %5,4 düşüş gösterdi. Ocak ayında üretim aylık bazda %1 artmıştı.

Şubat ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda %2,1 ve yıllık bazda %5,8 düşüş kaydetti. Ocak ayında üretim aylık bazda %0,8 artış göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Şubat ayında bir önceki aya göre %1,3 ve geçen yılın aynı ayına göre %4,1 düşüş gösterirken, bölgede kamu inşaatları aylık %3,2 ve yıllık %9,8 düştü. Avro bölgesinde ise bina inşaatları Şubat ayında Ocak ayına göre %1,9 ve önceki yılın Şubat ayına göre %4,8 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık bazda %3,4 ve yıllık bazda %10,4 düşüş gösterdi.

2020 yılı Şubat ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Şubat ayında inşaat üretimi İsveç’te %5,8, Avusturya’da %3,6 ve Romanya’da %1,6 artarken, Slovakya’da %24,4, Polonya’da %18,1 ve İspanya’da %17,1 düşüş kaydetti.

Ocak ayı ile karşılaştırıldığında ise, Şubat ayında inşaat üretimi İsveç’te %9,2, Avusturya’da %8,8, Romanya’da %2,3 ve Bulgaristan’da %0,2 artarken, Macaristan’da %11,7, Polonya’da %6,9 ve Fransa ile Slovakya’da %6 düşüş gösterdi.