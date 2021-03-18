Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ocak ayında %0,8 arttı

Perşembe, 18 Mart 2021 15:14:23 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) Aralık ayına göre %0,9 artış ve önceki yılın Ocak ayına göre %1,8 düşüş gösterdi. Aralık ayında üretim aylık bazda %1,3 düşmüştü.

Ocak ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda %0,8 artış ve yıllık bazda %1,9 düşüş kaydetti. Aralık ayında üretim aylık bazda %1,5 düşmüştü.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Ocak ayında bir önceki aya göre %1,1 artış ve geçen yılın aynı ayına göre %0,7 düşüş gösterirken, bölgede kamu inşaatları aylık %0,8 arttı ve yıllık %6,5 düştü. Avro bölgesinde ise bina inşaatları Ocak ayında Aralık ayına göre %1,3 artış ve önceki yılın Ocak ayına göre %0,4 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık bazda %0,1 artış ve yıllık bazda %7,4 düşüş gösterdi.

2020 yılı Ocak ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Ocak ayında inşaat üretimi Macaristan’da %11, Fransa’da %4,3 ve Slovenya’da %4,2 artarken, Slovakya’da %14,5, Almanya’da %8,7 ve Avusturya’da %8,5 düşüş kaydetti.

Aralık ayı ile karşılaştırıldığında ise, Ocak ayında inşaat üretimi Fransa’da %16,3, Slovenya’da %8,4 ve Hollanda’da %7,4 artarken, Almanya’da %12,2, Slovakya’da %2,3 ve Bulgaristan’da %1,3 düşüş gösterdi.