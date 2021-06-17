Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Nisan ayında %2,2 düştü

Perşembe, 17 Haziran 2021 12:34:03 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) Mart ayına göre %1,6 düşüş ve önceki yılın Nisan ayına göre %32,7 artış gösterdi. Mart ayında üretim aylık bazda %3,5 artmıştı.

Nisan ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda %2,2 düşüş ve yıllık bazda %42,3 artış kaydetti. Mart ayında üretim aylık bazda %4,1 artış göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Nisan ayında bir önceki aya göre %0,7 düşüş ve geçen yılın aynı ayına göre %33,9 artış gösterirken, bölgede kamu inşaatları aylık %5,4 düştü ve yıllık %22,4 arttı. Avro bölgesinde ise bina inşaatları Nisan ayında Mart ayına göre %1 düşüş ve önceki yılın Nisan ayına göre %43,7 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık bazda %6,1 düşüş ve yıllık bazda %30,4 artış gösterdi.

2020 yılı Nisan ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Nisan ayında inşaat üretimi Fransa’da %160,4, Belçika’da %45,2 ve Avusturya’da %37,3 artarken, Macaristan’da %7,1, İsveç’te %5,5 ve Polonya’da %4,2 düşüş kaydetti.

Mart ayı ile karşılaştırıldığında ise, Nisan ayında inşaat üretimi Romanya’da %7,8, Polonya’da %4,9 ve Bulgaristan’da %2,3 artarken, Macaristan’da %7,3, Almanya’da %4,3 ve Slovenya’da %3,4 düşüş gösterdi.