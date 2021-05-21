Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Mart ayında %2,7 arttı

Cuma, 21 Mayıs 2021 10:26:58 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) Şubat ayına göre %2,2 ve önceki yılın Mart ayına göre %14,9 artış gösterdi. Şubat ayında üretim aylık bazda %1,7 düşmüştü.

Mart ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda %2,7 ve yıllık bazda %18,3 artış kaydetti. Şubat ayında üretim aylık bazda %2 düşüş göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Mart ayında bir önceki aya göre %1,1 ve geçen yılın aynı ayına göre %13,7 artış gösterirken, bölgede kamu inşaatları aylık %7,7 ve yıllık %19 arttı. Avro bölgesinde ise bina inşaatları Mart ayında Şubat ayına göre %1,3 ve önceki yılın Mart ayına göre %16,8 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık bazda %9,4 ve yıllık bazda %23,2 artış gösterdi.

2020 yılı Mart ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Mart ayında inşaat üretimi İtalya’da %74,5, Fransa’da %46,3 ve Belçika’da %36,3 artarken, İspanya’da %13,2, Polonya’da %12,6 ve Finlandiya’da %4 düşüş kaydetti.

Şubat ayı ile karşılaştırıldığında ise, Mart ayında inşaat üretimi Macaristan’da %11,5, Almanya’da %10,8 ve Slovakya’da %9 artarken, Fransa’da %7,3, İsveç’te %3,1 ve İspanya’da %0,9 düşüş gösterdi.