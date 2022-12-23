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Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ekim ayında aylık %1,3 arttı

Cuma, 23 Aralık 2022 11:38:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Ekim ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %1,3 ve yıllık %2,4 artış gösterdi. Eylül ayında üretim aylık %0,3 artmıştı.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %1,3 ve yıllık %2,2 arttı. Üretim bir önceki ay aylık %0,5 artış göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Ekim ayında aylık %1,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,4 artış gösterirken, kamu inşaatları aylık %0,1 ve yıllık %1,7 yükseldi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %1,3 ve yıllık %2,3 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık %1 ve yıllık %1,9 artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Ekim ayında inşaat üretimi Slovenya’da %54,6, Romanya’da %34,4 ve Polonya’da %3,9 artarken, Macaristan’da %20,1, İspanya’da %9,7, Belçika’da %1,6 ve Slovakya’da %0,1 azaldı.

Eylül ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Ekim ayında Slovenya’da %8,5, Romanya’da %5,5 ve Polonya’da %5 artarken, Macaristan’da %1,8, Portekiz ve Finlandiya’da %0,7, İsveç’te %0,4 ve İspanya’da %0,3 düşüş gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat 

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