Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Aralık ayında %3,7 düştü

Perşembe, 18 Şubat 2021 11:10:47 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) Kasım ayına göre %3,3 ve önceki yılın Aralık ayına göre %2,1 düşüş gösterdi. Kasım ayında üretim aylık bazda %1,8 artmıştı.

Aralık ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda %3,7 ve yıllık bazda %2,3 düşüş kaydetti. Kasım ayında üretim aylık bazda %2,3 artmıştı.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Aralık ayında bir önceki aya göre %3,3 ve geçen yılın aynı ayına göre %1,5 düşüş gösterirken, bölgede kamu inşaatları aylık %3,1 ve yıllık %4,2 düştü. Avro bölgesinde ise bina inşaatları Aralık ayında Kasım ayına göre %3,8 ve önceki yılın Aralık ayına göre %1 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık bazda %3,4 ve yıllık bazda %3,8 düşüş gösterdi.

2019 yılı Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, geçtiğimiz yılın Aralık ayında inşaat üretimi Romanya’da %11,5, Almanya’da %2,2 ve Hollanda’da %0,7 artarken, Belçika’da %13, Çek Cumhuriyeti’nde %12,4 ve Fransa’da %9,7 düşüş kaydetti.

Kasım ayı ile karşılaştırıldığında ise, Aralık ayında inşaat üretimi Slovakya’da %9,1, Romanya’da %2,2, Polonya’da %1,9 ve İspanya’da %1,8 artarken, Slovenya’da %13,1, Fransa’da %8,6 ve Almanya’da %3,2 düşüş gösterdi.