Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ağustos ayında %2,6 arttı

Perşembe, 22 Ekim 2020 15:22:18 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) Temmuz ayına göre %2,4 artış ve önceki yılın Ağustos ayına göre %1,5 düşüş gösterdi. Temmuz ayında üretim aylık bazda yatay seyretmişti.

Ağustos ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda %2,6 artış ve yıllık bazda %0,9 düşüş kaydetti. Temmuz ayında üretim aylık %0,3 artmıştı.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,7 artış ve geçen yılın aynı ayına göre %2 düşüş gösterirken, bölgede kamu inşaatları aylık %0,5 ve yıllık %0,9 arttı. Avro bölgesinde ise bina inşaatları Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,8 artış ve önceki yılın Ağustos ayına göre %1,8 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık bazda %0,7 ve yıllık bazda %2,3 artış gösterdi.

Önceki yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Ağustos ayında inşaat üretimi Romanya’da %12,4, Slovenya’da %4,8 ve Finlandiya’da %2,2 artarken, Slovakya’da %18, Macaristan’da %13,6 ve Polonya’da %12,1 düşüş kaydetti.

Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında ise, Ağustos ayında inşaat üretimi Fransa’da %4,9, Slovenya’da %2,4 ve Macaristan’da %1,9 artarken, Slovakya’da %2,5, Belçika’da %2 ve Çek Cumhuriyeti’nde %1,4 düşüş gösterdi.