Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ağustos ayında %1,3 düştü

Salı, 19 Ekim 2021 12:31:54 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) Temmuz ayına göre %1,8 ve önceki yılın Ağustos ayına göre %1 düşüş gösterdi. Temmuz ayında üretim aylık bazda %0,1 artmıştı.

Ağustos ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda %1,3 ve yıllık bazda %1,6 düşüş kaydetti. Temmuz ayında üretim aylık bazda %0,1 artış göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,1 ve geçen yılın aynı ayına göre %0,7 düşüş gösterirken, bölgede kamu inşaatları aylık %1,4 ve yıllık %1,5 düştü. Avro bölgesinde ise bina inşaatları Ağustos ayında hem aylık hem de yıllık %1,3 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık bazda %1,9 ve yıllık bazda %2,9 düşüş gösterdi.

2020 yılı Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Ağustos ayında inşaat üretimi Macaristan’da %10,2, Polonya’da %7,9 ve Finlandiya’da %4,7 artarken, İspanya’da %13,9, Romanya’da %7 ve Slovenya’da %6,8 düşüş kaydetti.

Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında ise, Ağustos ayında inşaat üretimi Portekiz’de %2,4, Slovakya’da %1,9 ve Polonya’da %1,6 artarken, İsveç’te %10,5, Macaristan’da %5,9 ve Almanya’da %3,1 düşüş gösterdi.