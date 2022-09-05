Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Temmuz ayında aylık %4 artış gösterdi

Pazartesi, 05 Eylül 2022 11:20:14 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Temmuz ayında sanayi üretici fiyatları Haziran ayına kıyasla avro bölgesinde %4 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %3,7 artış gösterdi. Aynı sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın Temmuz ayına kıyasla avro bölgesinde %37,9 ve AB bölgesinde %37,8 artış gösterdi.

Haziran ayı ile karşılaştırıldığında, Temmuz ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %9 ve AB bölgesinde %8,2 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,8 artarken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları her iki bölgede de %0,9 yükseldi. Aynı ayda, dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,2 ve AB bölgesinde %1,1 artarken, ara malların fiyatları her iki bölgede de %0,1 artış kaydetti.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %26,1 ile İrlanda, %9,4 ile Macaristan ve %8 ile Bulgaristan’da görülürken, %1,5 ile Portekiz, %1,2 ile İsveç ve %0,9 ile Lüksemburg’da düşüş kaydedildi.

2021 yılının Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Temmuz ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %97,2 ve AB bölgesinde %96,2 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %21,6 ve AB bölgesinde %21,7 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %9,8 ve AB bölgesinde %10,3 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %13,8 ve AB bölgesinde %14,8 yükselirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %7,9 ve AB bölgesinde %8,1 artış kaydetti.

Temmuz ayında, yıllık bazda en büyük artışlar %67,4 ile Romanya, %55,9 ile Bulgaristan ve %55,1 ile Danimarka’da kaydedildi.