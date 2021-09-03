Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Temmuz ayında %2,3 artış gösterdi

Cuma, 03 Eylül 2021 10:49:35 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Temmuz ayında sanayi üretici fiyatları Haziran ayına kıyasla avro bölgesinde %2,3 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %2,2 artış gösterdi. 2021 yılının Temmuz ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %12,1 ve AB bölgesinde %12,2 artış gösterdi.

Haziran ayı ile karşılaştırıldığında, 2021 yılının Temmuz ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %5,7 ve AB bölgesinde %5,3 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları hem avro bölgesinde %0,5 ve AB bölgesinde %0,6 artarken, dayanıklı mal fiyatları her iki bölgede de %0,7 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,1 arttı ve ara mal fiyatları avro bölgesinde %1,9 ve AB bölgesinde %2,1 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %20,6 ile İrlanda, %6,4 ile Estonya ve %4,2 ile Belçika’da görülürken, Malta’da sanayi üreticileri fiyatları sabit kaldı.

2020 yılı Temmuz ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Temmuz ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %28,9 ve AB bölgesinde %28,3 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %12,6 ve AB bölgesinde %13,1 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %2,7 ve AB bölgesinde %3,1 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları avro bölgesinde yıllık bazda %2,6 ve AB bölgesinde %2,7 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %2,5 ve AB bölgesinde %2,7 artış kaydetti.

Temmuz ayında, yıllık bazda en yüksek oranlı artışlar %67,7 ile İrlanda, %23,5 ile Estonya ve %23 ile Belçika’da kaydedildi.