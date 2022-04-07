Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Şubat’ta aylık %1,1 artış gösterdi

Perşembe, 07 Nisan 2022 11:31:42 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Şubat ayında sanayi üretici fiyatları Ocak ayına kıyasla hem avro bölgesinde hem de Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %1,1 artış gösterdi. Bu yılın Şubat ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %31,4 ve AB bölgesinde %31,1 artış gösterdi.

Ocak ayı ile karşılaştırıldığında, Şubat ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,3 ve AB bölgesinde %1,4 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları avro bölgesinde %0,3 ve AB bölgesinde %0,4 artarken, dayanıklı mal fiyatları avro bölgesinde %0,6 ve AB bölgesinde %0,7 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları aylık bazda avro bölgesinde %0,8 ve AB bölgesinde %1 arttı ve ara mal fiyatları avro bölgesinde %1,6 ve AB bölgesinde %1,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %13,6 ile Slovakya, %5,7 ile Slovenya ve %4,8 ile Yunanistan’da görülürken, %8,1 ile İrlanda, %0,5 ile Finlandiya, %0,3 ile Letonya ve %0,1 ile Bulgaristan’da düşüş kaydedildi.

2021 yılı Şubat ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Şubat ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %87,2 ve AB bölgesinde %83,3 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %20,8 ve AB bölgesinde %21,1 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %7,2 ve AB bölgesinde %7,7 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %6,8 ve AB bölgesinde %7,4 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %5,9 ve AB bölgesinde %6 artış kaydetti.

Şubat ayında, yıllık bazda en büyük artışlar %63,4 ile İrlanda, %57,7 ile Romanya ve %53,8 ile Danimarka’da kaydedildi.