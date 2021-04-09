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Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Şubat ayında %0,5 artış gösterdi

Cuma, 09 Nisan 2021 12:37:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Şubat ayında sanayi üretici fiyatları Ocak ayına kıyasla avro bölgesinde %0,5 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %0,7 artış gösterdi. 2021 yılının Şubat ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %1,5 ve AB bölgesinde %1,7 artış gösterdi.

Ocak ayı ile karşılaştırıldığında, 2021 yılının Şubat ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %0,3 ve AB bölgesinde %0,8 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,1 artarken, dayanıklı mal fiyatları avro bölgesinde %0,2 ve AB bölgesinde %0,3 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları aylık bazda avro bölgesinde %0,3 ve AB bölgesinde %0,2 arttı ve ara mal fiyatları iki bölgede de %1,2 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %2,8 ile Yunanistan ve Lüksemburg, %2,4 ile Belçika ve %2 ile Litvanya’da görülürken, %9,7 ile İrlanda, %1,5 ile İspanya ve %0,5 ile Portekiz’de düşüş kaydedildi.

2020 yılı Şubat ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Şubat ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %2,3 ve AB bölgesinde %3 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %2,4 ve AB bölgesinde %2,6 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %1,2 ve AB bölgesinde %1,5 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %0,4 ve AB bölgesinde %0,3 düşüş gösterirken, sermaye mallarının fiyatları da yıllık bazda her iki bölgede de %0,9 artış kaydetti.

Şubat ayında, yıllık bazda en büyük düşüşler %4,2 ile Kıbrıs, %2,1 ile Litvanya ve %1,5 ile Slovakya’da görüldü. Söz konusu ayda yıllık bazda artış %13,3 ile İrlanda, %7,5 ile Estonya ve %7,3 ile Danimarka’da kaydedildi.


Etiketler: imalat  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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