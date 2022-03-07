Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Ocak ayında %5,2 artış gösterdi

Pazartesi, 07 Mart 2022 11:45:57 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Ocak ayında sanayi üretici fiyatları Aralık ayına kıyasla avro bölgesinde %5,2 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %4,9 artış gösterdi. Ocak ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %30,6 ve AB bölgesinde %30,3 artış gösterdi.

Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, 2022 yılının Ocak ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %11,6 ve AB bölgesinde %10,7 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları avro bölgesinde %1,5 ve AB bölgesinde %1,4 artarken, dayanıklı mal fiyatları avro bölgesinde %2,2 ve AB bölgesinde %2,1 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları avro bölgesinde %1,6 ve AB bölgesinde %1,5 arttı ve ara mal fiyatları her iki bölgede de %2,7 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %12 ile Romanya, %10,2 ile Belçika ve %8,7 ile Slovakya’da görülürken, %11,4 ile İrlanda, %0,7 ile İsveç, %0,3 ile Lüksemburg ve %0,2 ile Finlandiya’da düşüş kaydedildi.

2021 yılı Ocak ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Ocak ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %85,6 ve AB bölgesinde %82,6 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %20,2 ve AB bölgesinde %20,6 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %6,7 ve AB bölgesinde %7 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları avro bölgesinde yıllık bazda %6 ve AB bölgesinde %6,5 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %5,7 ve AB bölgesinde %5,8 artış kaydetti.

Ocak ayında yıllık bazda en yüksek oranlı artışlar %60,5 ile İrlanda, %57,3 ile Romanya ve %54 ile Danimarka’da kaydedildi.