Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Nisan’da aylık %1,2 artış gösterdi

Perşembe, 02 Haziran 2022 14:11:08 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Nisan ayında sanayi üretici fiyatları Mart ayına kıyasla avro bölgesinde %1,2 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %1,3 artış gösterdi. Bu yılın Nisan ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %37,2 ve AB bölgesinde %37 artış gösterdi.

Mart ayı ile karşılaştırıldığında, Nisan ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,2 ve AB bölgesinde %1,1 düştü. Bununla birlikte, sermaye malları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %1 artarken, dayanıklı mal fiyatları iki bölgede de %1 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları aylık bazda avro bölgesinde %2,7 ve AB bölgesinde %2,8 arttı ve ara mal fiyatları avro bölgesinde %3,8 ve AB bölgesinde %3,9 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %9,3 ile Slovakya, %6 ile Lüksemburg ve %4,1 ile Bulgaristan’da görülürken, %16,4 ile İrlanda, %3,2 ile Romanya, %2,2 ile Portekiz ve %0,3 ile İtalya’da düşüş kaydedildi.

2021 yılı Nisan ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Nisan ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %99,2 ve AB bölgesinde %97,2 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %25,1 ve AB bölgesinde %25,4 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %8,5 ve AB bölgesinde %9,1 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %11,2 ve AB bölgesinde %12 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %7,2 ve AB bölgesinde %7,5 artış kaydetti.

Nisan ayında, yıllık bazda en büyük artışlar %62,3 ile Danimarka ve İrlanda, %60,4 ile Romanya ve %52,7 ile Belçika’da kaydedildi.