Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Nisan ayında %1 artış gösterdi

Çarşamba, 02 Haziran 2021 14:19:31 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Nisan ayında sanayi üretici fiyatları Mart ayına kıyasla avro bölgesinde %1 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %0,9 artış gösterdi. 2021 yılının Nisan ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla her iki bölgede de %7,6 artış gösterdi.

Mart ayı ile karşılaştırıldığında, 2021 yılının Nisan ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1 ve AB bölgesinde %0,8 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,3 artarken, dayanıklı mal fiyatları avro bölgesinde %0,4 ve AB bölgesinde %0,5 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları avro bölgesinde %0,5 ve AB bölgesinde %0,6 arttı ve ara mal fiyatları her iki bölgede de %1,8 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %6,2 ile İrlanda, %2,9 ile İspanya ve %2,1 ile Estonya’da görülürken, %0,4 ile Hırvatistan’da düşüş kaydedildi.

2020 yılı Nisan ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Nisan ayında enerji sektöründe fiyatlar her iki bölgede de %20,4 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %6,9 ve AB bölgesinde %7,1 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %1,7 ve AB bölgesinde %2 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları her iki bölgede de yıllık bazda %1,1 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları her iki bölgede de %1,3 artış kaydetti.

Nisan ayında, yıllık bazda en büyük düşüş %2,2 ile Kıbrıs’ta görüldü. Söz konusu ayda yıllık bazda artış %34,1 ile İrlanda, %13,3 ile Danimarka ve %13 ile Belçika’da kaydedildi.