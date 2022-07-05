Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Mayıs ayında aylık %0,7 artış gösterdi

Salı, 05 Temmuz 2022 10:07:49 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Mayıs ayında sanayi üretici fiyatları Nisan ayına kıyasla avro bölgesinde %0,7 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %0,8 artış gösterdi. Bu yılın Mayıs ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %36,3 ve AB bölgesinde %36,4 artış gösterdi.

Nisan ayı ile karşılaştırıldığında, Mayıs ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %0,2 düştü ve AB bölgesinde %0,1 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,6 artarken, dayanıklı mal fiyatları avro bölgesinde %0,9 ve AB bölgesinde %0,8 yükseldi. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları aylık bazda avro bölgesinde %1,3 ve AB bölgesinde %1,4 arttı ve ara mal fiyatları her iki bölgede de %1,7 artış kaydetti.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %5,5 ile Finlandiya, %5,4 ile Estonya ve %4,9 ile Litvanya’da görülürken, %19,4 ile İrlanda, %4,4 ile Slovakya, %0,8 ile Hollanda ve %0,1 ile Bulgaristan ve Fransa’da düşüş kaydedildi.

2021 yılının Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Mayıs ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %94,4 ve AB bölgesinde %92,9 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %25 ve AB bölgesinde %25,4 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %9,1 ve AB bölgesinde %9,7 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %12,3 ve AB bölgesinde %13,2 yükselirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %7,5 ve AB bölgesinde %7,8 artış kaydetti.

Mayıs ayında, yıllık bazda en büyük artışlar %59,8 ile Danimarka, %59,2 ile Romanya ve %53,1 ile Estonya’da kaydedildi.