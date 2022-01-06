Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Kasım ayında %1,8 artış gösterdi

Perşembe, 06 Ocak 2022 14:25:17 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında sanayi üretici fiyatları Ekim ayına kıyasla avro bölgesinde %1,8 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %2 artış gösterdi. 2021 yılının Kasım ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %23,7 artış gösterdi.

Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, 2021 yılının Kasım ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %3,5 ve AB bölgesinde %4,5 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları her iki bölgede de %0,4 artarken, dayanıklı mal fiyatları avro bölgesinde %0,5 ve AB bölgesinde %0,6 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları her iki bölgede de %0,6 arttı ve ara mal fiyatları her iki bölgede de %1,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %10,3 ile Danimarka, %8,5 ile Bulgaristan ve %7,3 ile Romanya’da görülürken, %2,5 ile İrlanda’da düşüş kaydedildi.

2020 yılı Kasım ayıyla karşılaştırıldığında, geçtiğimiz yıl Kasım ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %66 ve AB bölgesinde %64,9 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %18,3 ve AB bölgesinde %18,6 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %4,7 ve AB bölgesinde %5,2 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları avro bölgesinde yıllık bazda %3,8 ve AB bölgesinde %4,2 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %4,4 ve AB bölgesinde %4,2 artış kaydetti.

Kasım ayında, yıllık bazda en yüksek oranlı artışlar %87,9 ile İrlanda, %51,7 ile Danimarka ve %40,4 ile Romanya’da kaydedildi.