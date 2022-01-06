﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Kasım ayında %1,8 artış gösterdi

Perşembe, 06 Ocak 2022 14:25:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında sanayi üretici fiyatları Ekim ayına kıyasla avro bölgesinde %1,8 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %2 artış gösterdi. 2021 yılının Kasım ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %23,7 artış gösterdi.

Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, 2021 yılının Kasım ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %3,5 ve AB bölgesinde %4,5 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları her iki bölgede de %0,4 artarken, dayanıklı mal fiyatları avro bölgesinde %0,5 ve AB bölgesinde %0,6 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları her iki bölgede de %0,6 arttı ve ara mal fiyatları her iki bölgede de %1,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %10,3 ile Danimarka, %8,5 ile Bulgaristan ve %7,3 ile Romanya’da görülürken, %2,5 ile İrlanda’da düşüş kaydedildi.

2020 yılı Kasım ayıyla karşılaştırıldığında, geçtiğimiz yıl Kasım ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %66 ve AB bölgesinde %64,9 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %18,3 ve AB bölgesinde %18,6 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %4,7 ve AB bölgesinde %5,2 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları avro bölgesinde yıllık bazda %3,8 ve AB bölgesinde %4,2 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %4,4 ve AB bölgesinde %4,2 artış kaydetti.

Kasım ayında, yıllık bazda en yüksek oranlı artışlar %87,9 ile İrlanda, %51,7 ile Danimarka ve %40,4 ile Romanya’da kaydedildi.


Etiketler: Avrupa Birliği  imalat  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

03 Oca

Avro bölgesi imalat sektöründeki büyüme Aralık’ta düştü
28 Ara

ArcelorMittal hidrojen projesi için Bremen hükümetinden fon aldı
28 Ara

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Aralık’ta aylık bazda arttı
17 Ara

AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak-Kasım döneminde hafifçe düştü
09 Ara

Fransa’nın metal sanayi üretimi Ekim ayında %0,6 düştü