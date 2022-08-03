Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Haziran ayında aylık %1,1 artış gösterdi

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 16:35:31 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Haziran ayında sanayi üretici fiyatları Mayıs ayına kıyasla avro bölgesinde %1,1 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %1,3 artış gösterdi. Bu yılın Haziran ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %35,8 ve AB bölgesinde %36,1 artış gösterdi.

Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında, Haziran ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %2,7 ve AB bölgesinde %3,2 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları avro bölgesinde %0,4 ve AB bölgesinde %0,3 artarken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,7 ve AB bölgesinde %0,8 yükseldi. Aynı ayda, dayanıksız tüketim mallarının fiyatları aylık bazda hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,7 arttı ve ara mal fiyatları her iki bölgede de %0,4 artış kaydetti.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %13,2 ile İrlanda, %5,2 ile Litvanya ve %4 Letonya ile Finlandiya’da görülürken, %3,2 ile Yunanistan ve %2,2 ile Lüksemburg’da düşüş kaydedildi.

2021 yılının Haziran ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Haziran ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %92,8 ve AB bölgesinde %92 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %23,8 ve AB bölgesinde %24,1 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %9,5 ve AB bölgesinde %10 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %12,5 ve AB bölgesinde %13,4 yükselirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %7,6 ve AB bölgesinde %7,8 artış kaydetti.

Haziran ayında, yıllık bazda en büyük artışlar %61,2 ile Romanya, %55,5 ile Danimarka ve %52,5 ile Litvanya’da kaydedildi.