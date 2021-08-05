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Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Haziran ayında %1,4 artış gösterdi

Perşembe, 05 Ağustos 2021 11:48:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Haziran ayında sanayi üretici fiyatları Mayıs ayına kıyasla hem avro bölgesinde hem de Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %1,4 artış gösterdi. 2021 yılının Haziran ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %10,2 ve AB bölgesinde %10,3 artış gösterdi.

Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında, 2021 yılının Haziran ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %3,3 ve AB bölgesinde %3,4 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,4 artarken, dayanıklı mal fiyatları her iki bölgede de %0,3 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları avro bölgesinde %0,3 ve AB bölgesinde %0,4 arttı ve ara mal fiyatları avro bölgesinde %1,3 ve AB bölgesinde %1,4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %5,1 ile Danimarka, %4,6 ile Estonya ve %3,1 ile Letonya’da görülürken, tek düşüş %0,3 ile İrlanda’da kaydedildi.

2020 yılı Haziran ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Haziran ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %25,4 ve AB bölgesinde %24,8 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %10,6 ve AB bölgesinde %10,9 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %2,3 ve AB bölgesinde %2,5 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları avro bölgesinde yıllık bazda %2,3 ve AB bölgesinde %2,5 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %2 ve AB bölgesinde %2,1 artış kaydetti.

Haziran ayında, yıllık bazda en yüksek oranlı artışlar %42,5 ile İrlanda, %20,7 ile Belçika ve %19,1 ile Danimarka’da kaydedildi.


Etiketler: imalat  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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