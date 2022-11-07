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Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Eylül ayında aylık %1,6 artış gösterdi

Pazartesi, 07 Kasım 2022 09:58:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Eylül ayında sanayi üretici fiyatları Ağustos ayına kıyasla avro bölgesinde %1,6 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %1,5 artış gösterdi. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın Eylül ayına kıyasla avro bölgesinde %41,9 ve AB bölgesinde %41,4 yükseldi.

Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında, Eylül ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %3,3 ve AB bölgesinde %2,6 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,4 artarken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları her iki bölgede de %0,4 yükseldi. Aynı ayda, dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,9 ve AB bölgesinde %1 artarken, ara malların fiyatları her iki bölgede de %0,1 artış kaydetti.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %9,2 ile Bulgaristan, %8,9 ile Slovakya ve %3,5 ile İtalya’da görülürken, %18,9 ile İrlanda, %3,9 ile Estonya ve %2,4 ile Yunanistan’da düşüş kaydedildi.

2021 yılının Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Eylül ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %108,2 ve AB bölgesinde %105,3 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %19 ve AB bölgesinde %19,1 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %9,8 ve AB bölgesinde %10,1 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %15,2 ve AB bölgesinde %16,5 yükselirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %7,6 ve AB bölgesinde %7,9 artış kaydetti.

Eylül ayında, yıllık bazda en büyük artışlar %78,2 ile Bulgaristan, %67,5 ile Macaristan ve %62,9 ile Romanya’da kaydedildi.


Etiketler: Avrupa Birliği İmalat 

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