Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Eylül ayında %2,7 artış gösterdi

Pazartesi, 08 Kasım 2021 10:27:43 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Eylül ayında sanayi üretici fiyatları Ağustos ayına kıyasla hem avro bölgesinde hem de Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %2,7 artış gösterdi. 2021 yılının Eylül ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %16 ve AB bölgesinde %16,2 artış gösterdi.

Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında, 2021 yılının Eylül ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %7,7 ve AB bölgesinde %7,8 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları avro bölgesinde %0,5 ve AB bölgesinde %0,6 artarken, dayanıklı mal fiyatları avro bölgesinde %0,4 ve AB bölgesinde %0,5 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları hem avro bölgesinde hem de %0,3 arttı ve ara mal fiyatları her iki bölgede de %1 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %23,2 ile İrlanda, %8,4 ile Danimarka ve %5,8 ile Yunanistan’da görüldü.

2020 yılı Eylül ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Eylül ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %40,7 ve AB bölgesinde %40,1 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %15,2 ve AB bölgesinde %15,7 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %3,5 ve AB bölgesinde %4 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları avro bölgesinde yıllık bazda %3 ve AB bölgesinde %3,1 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %3,5 ve AB bölgesinde %3,6 artış kaydetti.

Eylül ayında, yıllık bazda en yüksek oranlı artışlar %82,9 ile İrlanda, %34,4 ile Danimarka ve %29,9 ile Estonya’da kaydedildi.