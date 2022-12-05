Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Ekim ayında aylık %2,9 düştü

Pazartesi, 05 Aralık 2022 10:09:35 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %2,9 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %2,5 azaldı. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın Ekim ayına kıyasla avro bölgesinde %30,8 ve AB bölgesinde %31,2 yükseldi.

Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, Ekim ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %6,9 ve AB bölgesinde %6,6 azaldı. Sermaye malları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,3 artarken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları her iki bölgede de %0,5 yükseldi. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,1 ve AB bölgesinde %1,2 artarken, ara malların fiyatları avro bölgesinde %0,2 ve AB bölgesinde %0,3 artış kaydetti.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %9,6 ile Yunanistan, %6,2 ile Macaristan ve %2,8 ile Belçika’da görülürken, %32,5 ile İrlanda, %8,8 ile Bulgaristan ve %5,5 ile Danimarka’da düşüş kaydedildi.

2021 yılının Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Ekim ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %65,8 ve AB bölgesinde %67 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %17,4 ve AB bölgesinde %17,6 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %9,8 ve AB bölgesinde %10,1 arttı. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %16 ve AB bölgesinde %17,1 yükselirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %7,5 ve AB bölgesinde %7,7 artış kaydetti.

Ekim ayında yıllık bazda en büyük artışlar %68 ile Macaristan, %59,3 ile Slovakya ve %57,9 ile Letonya’da kaydedildi.