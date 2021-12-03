Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Ekim ayında %5,4 artış gösterdi

Cuma, 03 Aralık 2021 11:55:38 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Ekim ayında sanayi üretici fiyatları Eylül ayına kıyasla avro bölgesinde %5,4 ve Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %5 artış gösterdi. 2021 yılının Ekim ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %21,9 ve AB bölgesinde %21,7 artış gösterdi.

Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, 2021 yılının Ekim ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %16,8 ve AB bölgesinde %14,9 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları avro bölgesinde %0,4 ve AB bölgesinde %0,6 artarken, dayanıklı mal fiyatları her iki bölgede de %0,5 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları avro bölgesinde %0,5 ve AB bölgesinde %0,6 arttı ve ara mal fiyatları her iki bölgede de %1,4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %11,2 ile Belçika, %9,4 ile İtalya ve %8,6 ile Romanya’da görülürken, %2,1 ile Estonya, %0,3 ile Lüksemburg ve %0,2 ile İsveç’te düşüş kaydedildi.

2020 yılı Ekim ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Ekim ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %62,5 ve AB bölgesinde %59,8 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %16,8 ve AB bölgesinde %17,1 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %4,2 ve AB bölgesinde %4,6 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları avro bölgesinde yıllık bazda %3,4 ve AB bölgesinde %3,6 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %3,9 ve AB bölgesinde %4,1 artış kaydetti.

Ekim ayında, yıllık bazda en yüksek oranlı artışlar %89,9 ile İrlanda, %39,8 ile Danimarka ve %34,5 ile Belçika’da kaydedildi.