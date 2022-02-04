Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Aralık ayında %2,9 artış gösterdi

Cuma, 04 Şubat 2022 11:22:38 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında sanayi üretici fiyatları Kasım ayına kıyasla hem avro bölgesinde hem de Avrupa Birliği üye devletlerinde (AB) %2,9 artış gösterdi. 2021 yılının Aralık ayında, sanayi üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %26,2 artış gösterdi.

Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, 2021 yılının Aralık ayında, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %7 ve AB bölgesinde %6,9 arttı. Bununla birlikte, sermaye malları her iki bölgede de %0,3 artarken, dayanıklı mal fiyatları hem avro bölgesinde hem de AB bölgesinde %0,2 arttı. Aynı ayda, dayanıklı olmayan mal fiyatları avro bölgesinde %0,6 ve AB bölgesinde %0,7 arttı ve ara mal fiyatları her iki bölgede de %0,7 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, aylık bazda en yüksek oranlı artışlar, %13,3 ile İrlanda, %12,7 ile Estonya ve %8 ile Yunanistan’da görülürken, %0,1 ile Çek Cumhuriyeti’nde düşüş kaydedildi.

2020 yılı Aralık ayıyla karşılaştırıldığında, geçtiğimiz yıl Aralık ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %73,4 ve AB bölgesinde %71,9 artış gösterdi. Ara malların fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde %18,6 ve AB bölgesinde %18,9 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %4,8 ve AB bölgesinde %5,3 arttı. Aynı ayda, dayanıksız tüketim malları avro bölgesinde yıllık bazda %4,5 ve AB bölgesinde %5 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %4,6 ve AB bölgesinde %4,7 artış kaydetti.

Aralık ayında, yıllık bazda en yüksek oranlı artışlar %99,2 ile İrlanda, %58,9 ile Danimarka ve %42,3 ile Romanya’da kaydedildi.