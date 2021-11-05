Avro bölgesi imalat sektöründeki büyüme tedarik zinciri sorunları nedeniyle Ekim’de yavaşladı

Cuma, 05 Kasım 2021 11:43:51 (GMT+3) | İstanbul

Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Eylül ayında kaydedilen 58,6 puana ve tahmin edilen seviye olan 58,5 puana kıyasla hafifçe düşerek Ekim ayında 58,3 puan seviyesinde kaydedildi.

Avro bölgesi imalat sektörü, Ekim ayında biraz daha ivme kaybetti. Tedarik zinciri sorunları Ekim ayında kötüleşerek, üretim artışını keskin bir şekilde yavaşlattı.

Markit’e göre, tedarik zinciri sorunlarından dolayı talebin azalmasıyla Ekim ayında yeni ihracat siparişleri yılın başından bu yana görülen en düşük oranda arttı.

IHS Markit’in Başekonomisti Chris Williamson, “Üretim kısıtlamalarının yanı sıra lojistik sorunlar da arttı. Konteyner sıkıntısı, yetersiz navlun kapasitesi, limanlardaki doluluk, sürücü sıkıntısı ve pandemiden kaynaklanan nakliye gecikmeleri lojistik sorunlar arasında yer aldı,” dedi.