Avro bölgesi imalat sektörü Şubat ayında düşüş kaydetti

Cuma, 04 Mart 2022 11:23:06 (GMT+3) | İstanbul

Şubat ayında Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Ocak ayında kaydedilen 58,7 puana ve tahmin edilen seviye olan 58,4 puana kıyasla düşüş göstererek 58,2 puan seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında tüketici ve ara malları üreticileri işletme koşullarında güçlü iyileşme kaydederken, yatırım malları üreticileri daha zayıf büyüme elde etti.

Söz konusu ayda avro bölgesi imalat üretimi ve yeni siparişler Ocak ayında kaydedilen yükselişlerin ardından biraz daha arttı. İhracat satışları da büyümenin hız kazanmasıyla Şubat ayında artış kaydetti.

Markit’e göre Şubat ayında talep yükseldi, Avrupa’nın yeni virüs dalgasının üstünden gelmesi ve işletmelerin toparlanma çabalarını hızlandırmasıyla satış koşulları güçlendi.