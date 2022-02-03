Avro bölgesi imalat sektörü Ocak ayında Ağustos’tan bu yana en yüksek büyümeyi kaydetti

Perşembe, 03 Şubat 2022 16:21:55 (GMT+3) | İstanbul

Ocak ayında Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Aralık ayında kaydedilen 58 puana ve tahmin edilen seviye olan 59 puana kıyasla artış göstererek 58,7 puan seviyesinde kaydedilerek Ağustos ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ocak ayında üç pazar grubu da işletme koşullarında güçlü iyileşme kaydetti ancak yatırım malları üreticileri üst üste ikinci ay diğer üreticilerden önde geldi.

Söz konusu ayda avro bölgesi imalat üretimi biraz daha arttı.

Markit’e göre, yeni siparişlerin hızlı şekilde artmasıyla talep koşulları da Ocak ayında iyileşti. Yeni ihracat siparişlerindeki artış söz konusu ayda bir miktar hızlandı.