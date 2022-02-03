﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avro bölgesi imalat sektörü Ocak ayında Ağustos’tan bu yana en yüksek büyümeyi kaydetti

Perşembe, 03 Şubat 2022 16:21:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ocak ayında Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Aralık ayında kaydedilen 58 puana ve tahmin edilen seviye olan 59 puana kıyasla artış göstererek 58,7 puan seviyesinde kaydedilerek Ağustos ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ocak ayında üç pazar grubu da işletme koşullarında güçlü iyileşme kaydetti ancak yatırım malları üreticileri üst üste ikinci ay diğer üreticilerden önde geldi.

Söz konusu ayda avro bölgesi imalat üretimi biraz daha arttı.

Markit’e göre, yeni siparişlerin hızlı şekilde artmasıyla talep koşulları da Ocak ayında iyileşti. Yeni ihracat siparişlerindeki artış söz konusu ayda bir miktar hızlandı.


Etiketler: imalat  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

02 Şub

Salzgitter 2026’dan itibaren BMW tesislerine düşük karbonlu çelik tedarik edecek
28 Oca

Ørsted Salzgitter’e deniz üstü rüzgar enerjisi ve yeşil hidrojen tedarik edecek
20 Oca

CELSA İspanya’nın yenilenebilir hidrojen projesine katıldı
17 Oca

Liberty Liège, Flémalle ve Tilleur’da bulunan haddeleme tesislerini yeniden devreye alacak
10 Oca

Fransa’nın metal sanayi üretimi Kasım ayında %0,2 düştü