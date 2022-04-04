Avro bölgesi imalat sektörü Mart ayında düşüş kaydetti

Pazartesi, 04 Nisan 2022 14:36:11 (GMT+3) | İstanbul

Mart ayında Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Şubat ayında kaydedilen 58,2 puana kıyasla düşüş göstererek 56,5 puan seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında Avro bölgesi genelinde imalat üretimi artmaya devam etti. Ancak şirketler pandemiden kaynaklanan istihdam eksikliği, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve otomotiv sektöründeki durgunluk nedeniyle hammadde ve diğer gerekli parçaları elde etmekte zorlandığından büyüme oranı mevcut genişleme döneminde kaydedilen en yavaş seviyede yer aldı.

Söz konusu ayda yeni siparişler artış gösterdi, ancak jeopolitik gerilimler müşterilerin tereddütlerinin artmasına yol açtığından büyüme ivmesi önemli ölçüde yavaşladı. Mart ayında ihracat talebi bölge dışındaki pazarlarda bulunan müşterilerden gelen yeni siparişlerin gerilemesinin etkisiyle 2020 yılının Haziran ayından bu yana ilk kez düştü.