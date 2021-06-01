Avro bölgesi imalat sektörü büyümesi, yeni siparişlerin artmasıyla Mayıs ayında yükseldi

Salı, 01 Haziran 2021 13:51:27 (GMT+3) | İstanbul

Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Nisan ayında kaydedilen 62,8 puana ve tahmin edilen seviye olan 62,9 puana kıyasla artarak Mayıs ayında 63,1 puan seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında üç pazar grubu da işletme koşullarında iyileşme kaydetti. Söz konusu ayda, yatırım malları sektörü, hem üretimde hem de yeni siparişlerde hızlı artışlar kaydederek yeniden en iyi performansı gösteren sektör oldu. Mayıs ayında, ara malları ve tüketici malları sektörlerinde de güçlü büyümeler kaydedildi.

Markit’e göre, Mayıs ayında, yeni siparişler, iç ve dış piyasalarda artan talep nedeniyle yükselirken, yeni ihracat siparişleri tarihsel olarak keskin bir hızla yeniden arttı.

IHS Markit’in Başekonomisti Chris Williamson, “Avro bölgesi imalat üretimi, neredeyse 24 yıldır benzeri görülmemiş bir oranda büyümeye devam ediyor ve satın alma yöneticileri endeksi art arda üçüncü ayda yeni rekorlar kırdı. Artan üretim büyümesi, ekonominin ikinci çeyrekte güçlü bir şekilde toparlandığını gösteriyor,” şeklinde yorum yaptı.