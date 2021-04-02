Avro bölgesi imalat sektörü büyümesi üretimin ve yeni siparişlerin artmasıyla Mart ayında yükseldi

Cuma, 02 Nisan 2021 11:02:13 (GMT+3) | İstanbul

Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Şubat ayında kaydedilen 57,9 puana ve tahmin edilen seviye olan 62,4 puana kıyasla artarak Mart ayında 62,5 puan seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında üç pazar grubu da işletme koşullarında aylık iyileşme kaydetti. Söz konusu ayda, yatırım ve ara malları sektörü en güçlü büyümeyi kaydederken, diğer sektörler de artış gösterdi.

Markit’e göre, avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Mart ayında artan üretim ve yeni siparişlerden etkilendi. Gelecekteki ekonomik koşullara yönelik güvenin artmasından dolayı talebin genel olarak güçlenmesi, üretimde rekor artış kaydedilmesine neden oldu. Yeni ihracat siparişleri art arda dokuzuncu ayda ve rekor hızda artış gösterdi.

HIS Markit’in Başekonomisti Chris Williamson, “Avro bölgesi imalat üretimi, yaklaşık 24 yılda kaydedilen en yüksek oranlarda artan üretim ve siparişler nedeniyle yükseldi. Üretimin son zamanlarda artması, Avro Bölgesi’ndeki imalat üretiminin Corona virüsü öncesinde kaydedilen zirve seviyeyi aştığını gösteriyor. Üreticiler artan talebi karşılamak için ek kapasite oluşturmaya çalışırken, istihdam artışı belirgin bir şekilde hızlandı,” dedi.