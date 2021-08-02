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Avro bölgesi imalat sektörü büyümesi Temmuz ayında tahminlerin üzerine çıktı, görünüm hala iyimser

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 16:11:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Haziran ayında kaydedilen 63,4 puana göre düşerek ve tahmin edilen seviye olan 62,6 puana kıyasla hafifçe artarak Temmuz ayında 62,8 puan seviyesinde kaydedildi.

Ara malları ve yatırım malları üreticileri işletme koşullarında keskin büyümeler kaydederken, söz konusu ayda tüketici malları sektöründe daralma görüldü. Temmuz ayında Avro bölgesindeki alım faaliyetleri, artan üretim gereksinimlerini karşılamak için genişletildi. Markit’e göre, söz konusu ayda yeni ihracat siparişleri keskin bir şekilde arttı, ancak bu son beş ayda kaydedilen en zayıf artış oldu.

Avro bölgesi üreticileri, küresel ekonomik toparlanma devam ettiğinden ve pandemi kaynaklı kısıtlamalar azaldığından önümüzdeki 12 ay için iyimser görünümlerini sürdürdüler. Genel olarak, üretim beklentileri olumlu seyretti.

IHS Markit’in Başekonomisti Chris Williamson, “Fiyat baskıları hafiflemiyor. Talep arzı aştığından, Temmuz ayında hem girdi maliyetlerinde hem de fiyatlarda rekor artışlar görüldü ve gelecekteki arza ilişkin endişeler yeniden alevlendi,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: Avrupa Birliği  imalat  |  benzer haberler »


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