Avro bölgesi imalat sektörü büyümesi Nisan ayında yükselmeye devam etti

Pazartesi, 03 Mayıs 2021 14:56:41 (GMT+3) | İstanbul

Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Mart ayında kaydedilen 62,5 puana göre artarak ve tahmin edilen seviye olan 63,3 puana kıyasla düşerek Nisan ayında 62,9 puan seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında bütün pazar grupları işletme koşullarında aylık büyüme kaydetti. Söz konusu ayda, hem yatırım hem de ara malları sektöründe güçlü büyümeler kaydedilirken, yatırım malları sektöründeki iyileşme şimdiye kadar kaydedilen en güçlü oran oldu. Tüketici malları sektörünün işletme koşulları da Nisan ayında arttı.

Markit’e göre, hem üreticiler hem de müşteriler pandemiden dolayı uygulanan kısıtlamaların hafiflemesiyle önümüzdeki aylarda faaliyetlerde artış beklediğinden, yeni siparişler keskin bir şekilde arttı. Öte yandan, yeni ihracat siparişleri de Nisan ayında büyük bir hızla yükseldi.

HIS Markit’in Başekonomisti Chris Williamson, “Avro bölgesi imalat üretimi, Nisan ayında art arda ikinci ay yeni bir satın alma yöneticileri endeksi rekorunun kırılmasıyla yükseldi. Geçtiğimiz iki ayda, hem üretim hem de siparişler, artan talep, karantinaların ardından açılan ekonomiler ve önümüzdeki yıl için iyileşen beklentiler nedeniyle 1997 yılından bu yana benzeri görülmemiş oranlarda artış gösterdi,” dedi.