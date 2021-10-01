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Avro bölgesi imalat sektörü büyümesi Eylül’de yavaşladı, tedarik zinciri sorunları büyümeyi zayıflattı

Cuma, 01 Ekim 2021 16:43:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Ağustos ayında kaydedilen 61,4 puana ve tahmin edilen seviye olan 58,7 puana kıyasla hafifçe düşerek Eylül ayında 58,6 puan seviyesinde kaydedildi.

Avro bölgesi imalatçıları üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki artış nedeniyle Eylül ayında işletme koşullarında bir güçlü iyileşme daha kaydetti.

Önceki aylarda görülen keskin artış oranlarının ardından, Eylül ayında yeni ihracat siparişleri Ocak ayından bu yana görülen en düşük oranda arttı.

Markit’e göre, arz kısıtlamaları Eylül ayında üretim planlarının önündeki en büyük engel olurken, azalan talep de bu duruma katkıda bulundu. Tedarikçilerin teslimat süreleri Eylül ayında büyük ölçüde uzamaya devam etti. Zayıf konteyner bulunurluğu ve Asya’nın bazı bölgelerinde ortaya çıkan lojistik problemler gibi tedarik zinciri sorunları, girdi satın alımını ve stokları etkiledi.  

IHS Markit’in Başekonomisti Chris Williamson, “Eylül ayında Avro bölgesinde imalat güçlü bir hızla büyürken, üreticilerin tedarik zincirindeki olumsuzluklardan kaynaklanan zararın arttığını bildirmesiyle büyüme belirgin bir şekilde zayıfladı,” dedi.


Etiketler: Avrupa Birliği  imalat  |  benzer haberler »


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